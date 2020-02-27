Дмитрий Дибров выписан из больницы

Короткая ссылка
Телеведущий Дмитрий Дибров выписан из больницы после перенесённого микроинсульта.
Дмитрий Дибров выписан из больницы
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

«Чувствую себя хорошо. Всё отлично. Уже дома», — приводит ТАСС его слова.

Телеведущего экстренно госпитализировали 17 февраля из кинотеатра «Октябрь». Дибров сообщил, что его доставили в Боткинскую больницу.

У него диагностировали микроинсульт.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить