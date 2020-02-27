Дмитрий Дибров выписан из больницы
Телеведущий Дмитрий Дибров выписан из больницы после перенесённого микроинсульта.
- © Григорий Сысоев
- РИА Новости
«Чувствую себя хорошо. Всё отлично. Уже дома», — приводит ТАСС его слова.
Телеведущего экстренно госпитализировали 17 февраля из кинотеатра «Октябрь». Дибров сообщил, что его доставили в Боткинскую больницу.
У него диагностировали микроинсульт.
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