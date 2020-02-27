Телеведущий Дмитрий Дибров выписан из больницы после перенесённого микроинсульта.

«Чувствую себя хорошо. Всё отлично. Уже дома», — приводит ТАСС его слова.

Телеведущего экстренно госпитализировали 17 февраля из кинотеатра «Октябрь». Дибров сообщил, что его доставили в Боткинскую больницу.

У него диагностировали микроинсульт.