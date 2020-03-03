Киркоров прокомментировал выбор Little Big для участия в Евровидении

Короткая ссылка
Певец Филипп Киркоров прокомментировал информацию, что группа Little Big представит Россию на конкурсе песни «Евровидение-2020» в Роттердаме.
Киркоров прокомментировал выбор Little Big для участия в Евровидении
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

«Шансы есть у всех: и у Молдавии, и у Эстонии, и у России. Туда просто так не ездят, туда едут за победой все», — заявил он в беседе с телеканалом «360».

По его словам, если артист талантливый, как Little Big, то шансы есть.

В свою очередь, певица Наталья Подольская отметила, что Little Big представляют собой коктейль из панка, поп-музыки и рейва.

«Эти ребята очень-очень эпатажные, а на этом конкурсе это востребовано и это любят. Поэтому у них, на мой взгляд, есть все шансы», — цитирует Подольскую Inforeactor.

Ранее стало известно, что группа Little Big представит Россию на конкурсе песни «Евровидение-2020» в Роттердаме.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить