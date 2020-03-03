Киркоров прокомментировал выбор Little Big для участия в Евровидении

Певец Филипп Киркоров прокомментировал информацию, что группа Little Big представит Россию на конкурсе песни «Евровидение-2020» в Роттердаме.

«Шансы есть у всех: и у Молдавии, и у Эстонии, и у России. Туда просто так не ездят, туда едут за победой все», — заявил он в беседе с телеканалом «360».

По его словам, если артист талантливый, как Little Big, то шансы есть.

В свою очередь, певица Наталья Подольская отметила, что Little Big представляют собой коктейль из панка, поп-музыки и рейва.

«Эти ребята очень-очень эпатажные, а на этом конкурсе это востребовано и это любят. Поэтому у них, на мой взгляд, есть все шансы», — цитирует Подольскую Inforeactor.

Ранее стало известно, что группа Little Big представит Россию на конкурсе песни «Евровидение-2020» в Роттердаме.