Синоптик рассказал о погоде в европейской части России в начале марта

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Полина Полетаева
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал RT, какой погоды стоит ожидать в начале марта в европейской части России.
Синоптик рассказал о погоде в европейской части России в начале марта
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

«Если говорить о центре Европейской России, то ситуация такова. В первый день календарной весны ночью ожидается всё-таки лёгкий мороз -2…-4 °С, по области — -6…-7 °С. В дальнейшем циркуляция такова, что воздушные массы будут преобладать с юга, юго-запада, и температура будет выше нормы. В первую неделю марта дневной постоянный температурный фон будет выше нормы, даже будет доходить до +5…+7 °С», — заявил синоптик.

Вильфанд добавил, что более точный прогноз будет дан в первых числах марта, но в целом уже сейчас можно прогнозировать, что «первая декада марта на всей территории России ожидается выше нормы».

Ранее в Росгидромете рассказали о погодных аномалиях в начале марта.

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