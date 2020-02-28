Синоптик рассказал о погоде в европейской части России в начале марта

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал RT, какой погоды стоит ожидать в начале марта в европейской части России.

«Если говорить о центре Европейской России, то ситуация такова. В первый день календарной весны ночью ожидается всё-таки лёгкий мороз -2…-4 °С, по области — -6…-7 °С. В дальнейшем циркуляция такова, что воздушные массы будут преобладать с юга, юго-запада, и температура будет выше нормы. В первую неделю марта дневной постоянный температурный фон будет выше нормы, даже будет доходить до +5…+7 °С», — заявил синоптик.

Вильфанд добавил, что более точный прогноз будет дан в первых числах марта, но в целом уже сейчас можно прогнозировать, что «первая декада марта на всей территории России ожидается выше нормы».

Ранее в Росгидромете рассказали о погодных аномалиях в начале марта.