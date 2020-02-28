В Росгидромете рассказали о погодных аномалиях в начале марта

В некоторых областях Центрального федерального округа России в начале марта ожидаются погодные аномалии. Об этом заявил руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

«Все, что к югу от Москвы, то есть Центральный федеральный округ, такие области, как Тульская, Калужская, Рязанская и дальше центрально-черноземные зоны (Курская, Орловская, Воронежская, Липецкая, Тамбовская) — здесь температура будет превышать на 7-10 °C климатическую норму», — сказал он РИА Новости.

По словам Варакина, в Тверской, Ивановской, Владимирской и Костромской областях температура будет выше на 5-6 °C.

Аномалии ожидаются и в Ленинградской, Новгородской, Псковской, Вологодской областях, на юге Архангельской области и на западе Коми.

«Самая Арктика, если брать район Норильска, но практически на 10-12 ­°C выше нормы», — подчеркнул синоптик.

Как указал специалист, в целом Западная Сибирь «будет на 8-10 °C больше», включая Туруханский район и центральную часть и север Красноярского края. В

В Якутии тоже будет выше климатической нормы на 10-12 °C.

Ранее заслуженный спасатель России Михаил Фалеев предупредил, что лесные клещи в Москве и Подмосковье могут проснуться раньше времени из-за аномально тёплой зимы.

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Ожидается, что ночные температуры понизятся: -2...-7 °С, днём — 0...+5 °С, «будет проглядывать солнце».