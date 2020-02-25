В Подмосковье пройдёт фестиваль «Солнечная Масленица»

Фестиваль «Зима в Подмосковье» завершится фестивалем «Солнечная Масленица», который пройдёт 29 февраля и 1 марта в музее-усадьбе «Архангельское».

Как сообщает телеканал «360», гостей праздника ждут масленичные забавы, песни, интерактивные игры, надувной аттракцион «Самовар-качели», катание на упряжке и мастер-классы.

«Для гостей организована яркая развлекательная программа, зона фудкортов с горячими блинами и чаем, ярмарка с ремесленными товарами со всего Подмосковья», — отметила руководитель комитета по туризму в ранге министра Наталья Галкина.

В празднике примут участие ансамбли народной песни «Трио кумушки», «Крутояр», «Стёжки-дорожки» и «Забава».

Детям покажут музыкально-интерактивный спектакль «Белоснежка и семь гномов» с живым духовым оркестром.

Вход на территорию музея-усадьбы «Архангельское» в дни проведения фестиваля будет бесплатным.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что на фестивале «Московская Масленица» представят более 210 видов блинов.