Военный историк рассказал о вкладе Язова в развитие отечественных ВС

Военный историк Юрий Кнутов, директор Музея войск ПВО, прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что в Москве после тяжёлой и продолжительной болезни скончался Маршал Советского Союза Дмитрий Язов.

«Вообще, конечно, как военачальник в дело укрепления наших вооружённых сил внёс очень значительный вклад. Помимо Великой Отечественной войны, ему довелось участвовать в Карибском кризисе. Именно на таком уровне, когда он сам прошёл весь этап. В последующем он, постепенно продвигаясь по ступеням как военачальник, комплексно относился к нашим вооружённым силам», — рассказал Кнутов.

Он отметил, что Язов как военачальник «с самого низа дошёл до самого верха».

«До министра обороны, я имею в виду. Такое прохождение в нашей армии нечасто бывает у военачальников, и оно дорогого стоит. Потому что человек не по своему представлению знает, как будет действовать командир роты, командир полка, а он сам попробовал, он сам был в этой школе, он уже по-другому всё воспринимает», — заключил Кнутов.

Язов умер во вторник, 25 февраля, в возрасте 95 лет.