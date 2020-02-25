В Госдуме прокомментировали сообщение о смерти Дмитрия Язова

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Анастасия Румянцева
Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что в Москве после тяжёлой и продолжительной болезни скончался Маршал Советского Союза Дмитрий Язов.
В Госдуме прокомментировали сообщение о смерти Дмитрия Язова
  • © Алексей Дружинин/РИА Новости

«Хотелось бы сказать, что в Советском Союзе вопрос карьерного роста и социального лифта очень чётко и жёстко регулировался государством… Люди получали очередное воинское звание, очередную должность, исходя из своих профессиональных, морально-деловых, личностных качеств. Получить Маршала Советского Союза — это серьёзные заслуги, достижения перед государством. Одно только то, что этот человек сегодня упоминается и он вписал своё имя в историю нашего государства, — это факт», — пояснил Шерин.

Язов умер во вторник, 25 февраля, в возрасте 95 лет.

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