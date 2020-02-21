В Подмосковье пройдут ярмарки, приуроченные к 23 Февраля

В Московской области в ближайшие выходные пройдёт 94 ярмарки, в том числе 28 — в честь Дня защитника Отечества.

Об этом сообщает телеканал «360».

Свою продукцию представят предприниматели и производители Московской, Владимирской, Тульской, Ивановский и Волгоградской областей, а также Белоруссии.

Как рассказал зампред правительства региона Вадим Хромов, запланирована насыщенная развлекательная программа — мастер-классы, конкурсы, викторины, концерты.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье с середины декабря по 8 января было проведено более 100 праздничных ярмарок и фестивалей, которые посетили порядка 600 тыс. человек.