В Подмосковье пройдут ярмарки, приуроченные к 23 Февраля
- mosreg.ru
Об этом сообщает телеканал «360».
Свою продукцию представят предприниматели и производители Московской, Владимирской, Тульской, Ивановский и Волгоградской областей, а также Белоруссии.
Как рассказал зампред правительства региона Вадим Хромов, запланирована насыщенная развлекательная программа — мастер-классы, конкурсы, викторины, концерты.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье с середины декабря по 8 января было проведено более 100 праздничных ярмарок и фестивалей, которые посетили порядка 600 тыс. человек.