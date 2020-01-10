Праздничные ярмарки Московской области посетили 600 тысяч человек
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Как сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу Министерства потребительского рынка и услуг Московской области, в рамках ярмарочных мероприятий прошли десятки мастер-классов, дегустации, конкурсы и викторины, гулянья, анимационные шоу, концерты, парад Дедов Морозов.
По словам министра потребительского рынка и услуг Московской области Владимира Посаженникова, большой популярностью у гостей пользовались овощи и фрукты, а также фермерская продукция, шоколад и конфеты ручной работы с праздничной атрибутикой.
На ярмарках также приобретали новогодний декор, варежки и носки с новогодней символикой, шерстяные вязаные изделия, изделия из меха, товары народных промыслов, платки и шали, ёлочные игрушки ручной работы.
Всего праздничные ярмарки в Московской области посетили около 600 тыс. человек.
Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что на площадках фестиваля «Путешествие в Рождество» 9 и 10 января пройдут спектакли, творческие занятия и открытые уроки.