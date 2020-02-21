В Подмосковье объявили «жёлтый» уровень погодной опасности
«Жёлтый» уровень погодной опасности объявлен в Московской области с 13:00 22 февраля до 13:00 24 февраля 2020 года из-за ветра. Об этом сообщил Гидрометцентр России.
- РИА Новости
«Ветер. Период предупреждения с 13:00 22 февраля до 13:00 24 февраля, ветер 14—19 м/с», — следует из данных прогностической карты.
Ранее сообщалось, что в Москве в пятницу, 21 февраля, побит температурный рекорд 1976 года.
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