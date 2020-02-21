В Подмосковье объявили «жёлтый» уровень погодной опасности

«Жёлтый» уровень погодной опасности объявлен в Московской области с 13:00 22 февраля до 13:00 24 февраля 2020 года из-за ветра. Об этом сообщил Гидрометцентр России.

РИА Новости