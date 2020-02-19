Синоптики прогнозируют тёплый конец февраля
- РИА Новости
«Все модели указывают на то, что небольшое понижение температуры будет происходить в последней пятидневке февраля, но это не говорит о том, что у нас будут морозы», — заявила Позднякова.
В ночные часы температура может понижаться до -7…-5 °С, при облачной погоде дневная температура будет около 0 °С, отмечает синоптик.
По её словам, конец февраля будет очень тёплым, с температурой выше +5 °С.
«За 140 лет наблюдения было четыре-пять случаев такой экстремально тёплой зимы, с аномалией сезона более +4 °С, и во всех этих случаях следующий месяц был тёплым, то есть аномалия марта была положительная», — сообщила она.
По мнению синоптика, если следовать этому правилу, март будет с положительной аномалией температуры, в пользу этого предположения также говорит и то, что снег практически сошёл.
Ранее Гидрометцентр назвал причины тёплой зимы в России.