Синоптики прогнозируют тёплый конец февраля

Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова в беседе с RT рассказала, какую погоду стоит ожидать в конце февраля — начале марта в столичном регионе.

«Все модели указывают на то, что небольшое понижение температуры будет происходить в последней пятидневке февраля, но это не говорит о том, что у нас будут морозы», — заявила Позднякова.

В ночные часы температура может понижаться до -7…-5 °С, при облачной погоде дневная температура будет около 0 °С, отмечает синоптик.

По её словам, конец февраля будет очень тёплым, с температурой выше +5 °С.

«За 140 лет наблюдения было четыре-пять случаев такой экстремально тёплой зимы, с аномалией сезона более +4 °С, и во всех этих случаях следующий месяц был тёплым, то есть аномалия марта была положительная», — сообщила она.

По мнению синоптика, если следовать этому правилу, март будет с положительной аномалией температуры, в пользу этого предположения также говорит и то, что снег практически сошёл.

Ранее Гидрометцентр назвал причины тёплой зимы в России.