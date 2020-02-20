На фестивале «Московская Масленица» представят более 210 видов блинов

Короткая ссылка
На фестивале «Московская Масленица», который стартует 21 февраля, гостей будут угощать блинами более 210 видов.
На фестивале «Московская Масленица» представят более 210 видов блинов
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

Как сообщает сайт «Москва 24», угощение будут готовить по рецептам со всего мира.

«Это и классические, всеми с детства любимые блины со сметаной, маслом, вареньем и сгущёнкой, и необычные угощения. Например, гостям предложат ржаные оладьи, приготовленные по старинному русскому рецепту, гурьевские блины, блинчики с мурманской сёмгой, свекольные блины с сельдью, тыквенно-ореховые блины, разноцветные блинчики, диетические — безглютеновые и безлактозные», — приводит портал мэра и правительства столицы слова руководителя столичного департамента торговли и услуг Алексея Немерюка.

Гости фестиваля также смогут попробовать блинные супы, пироги, пиццу и консервированные оладьи. 

Ранее «Вечерняя Москва» со ссылкой на организаторов сообщала, что в рамках фестиваля «Московская Масленица» пройдёт более 2600 творческих мастер-классов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить