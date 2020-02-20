На фестивале «Московская Масленица» представят более 210 видов блинов

На фестивале «Московская Масленица», который стартует 21 февраля, гостей будут угощать блинами более 210 видов.

Как сообщает сайт «Москва 24», угощение будут готовить по рецептам со всего мира.

«Это и классические, всеми с детства любимые блины со сметаной, маслом, вареньем и сгущёнкой, и необычные угощения. Например, гостям предложат ржаные оладьи, приготовленные по старинному русскому рецепту, гурьевские блины, блинчики с мурманской сёмгой, свекольные блины с сельдью, тыквенно-ореховые блины, разноцветные блинчики, диетические — безглютеновые и безлактозные», — приводит портал мэра и правительства столицы слова руководителя столичного департамента торговли и услуг Алексея Немерюка.

Гости фестиваля также смогут попробовать блинные супы, пироги, пиццу и консервированные оладьи.

Ранее «Вечерняя Москва» со ссылкой на организаторов сообщала, что в рамках фестиваля «Московская Масленица» пройдёт более 2600 творческих мастер-классов.