В ЦОДД призвали водителей в Москве к осторожности из-за сильного ветра

В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) предупредили водителей о сильном ветре в Москве и призвали быть осторожными.

Об этом ЦОДД сообщил на своей странице Twitter.

«В Москве по-весеннему тепло, но ветрено. Синоптики предупреждают о порывах до 19 м/с до 18:00. Если будете парковаться, не вставайте около рекламных щитов и деревьев», — указывается в заявлении.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что первые признаки весны на территории европейской части страны появятся в этом году раньше обычного.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе со «Взглядом» рассказал о погоде в Москве на этой неделе.