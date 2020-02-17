В ЦОДД призвали водителей в Москве к осторожности из-за сильного ветра

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В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) предупредили водителей о сильном ветре в Москве и призвали быть осторожными.
В ЦОДД призвали водителей в Москве к осторожности из-за сильного ветра
  • РИА Новости

Об этом ЦОДД сообщил на своей странице Twitter.

«В Москве по-весеннему тепло, но ветрено. Синоптики предупреждают о порывах до 19 м/с до 18:00. Если будете парковаться, не вставайте около рекламных щитов и деревьев», — указывается в заявлении. 

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что первые признаки весны на территории европейской части страны появятся в этом году раньше обычного.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе со «Взглядом»  рассказал о погоде в Москве на этой неделе.

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