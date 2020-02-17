В ЦОДД призвали водителей в Москве к осторожности из-за сильного ветра
- РИА Новости
Об этом ЦОДД сообщил на своей странице Twitter.
«В Москве по-весеннему тепло, но ветрено. Синоптики предупреждают о порывах до 19 м/с до 18:00. Если будете парковаться, не вставайте около рекламных щитов и деревьев», — указывается в заявлении.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что первые признаки весны на территории европейской части страны появятся в этом году раньше обычного.
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе со «Взглядом» рассказал о погоде в Москве на этой неделе.