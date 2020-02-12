Дума одобрила во II чтении отмену штрафа за показ нацистской символики без пропаганды

Госдума во втором чтении приняла законопроект, который исключает административную ответственность при использовании нацистской символики без признаков пропаганды.

Как пояснила председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская, соответствующие изменения вносятся в Кодекс об административных правонарушениях.

Отмечается, что изначально авторами законопроекта предлагалось убрать наказание за использование нацистской или любой другой запрещённой символики или атрибутики в произведениях науки, литературы, искусства, в продукции средств массовой информации, в учебных и просветительских целях образовательными организациями.

«Ко второму чтению в законопроект внесена расширительная поправка. Положения статьи 20.3 КоАП предлагается не распространять на все случаи использования нацистской символики, «при которых формируется негативное отношение к идеологии нацизма и экстремизма и отсутствуют признаки пропаганды или оправдания нацистской и экстремистской идеологии», — рассказала Ямпольская.

Как уточняется на сайте Госдумы, этим законопроектом может быть отменена административная ответственность за демонстрацию нацистской символики, в том числе в кино.

Действующая статья об административной ответственности предусматривает штраф в размере от 1 до 2 тыс. рублей либо административный арест на срок до 15 суток, для должностных лиц — от 1 до 4 тыс. рублей, для юридических лиц — от 10 до 50 тыс. рублей.

Авторами инициативы являются парламентарии во главе с Ямпольской и заместителем председателя Госдумы Петром Толстым, а также председателем комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискарёвым.

В декабре 2019 года президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий демонстрацию нацистской символики при ряде условий.

Законом предусматривается, что демонстрация такой символики возможна при условии «формирования негативного отношения к идеологии нацизма и отсутствия признаков пропаганды или оправдания нацизма».