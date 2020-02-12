Дума одобрила во II чтении отмену штрафа за показ нацистской символики без пропаганды

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Госдума во втором чтении приняла законопроект, который исключает административную ответственность при использовании нацистской символики без признаков пропаганды.
Дума одобрила во II чтении отмену штрафа за показ нацистской символики без пропаганды
  • РИА Новости

Как пояснила председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская, соответствующие изменения вносятся в Кодекс об административных правонарушениях.

Отмечается, что изначально авторами законопроекта предлагалось убрать наказание за использование нацистской или любой другой запрещённой символики или атрибутики в произведениях науки, литературы, искусства, в продукции средств массовой информации, в учебных и просветительских целях образовательными организациями.

«Ко второму чтению в законопроект внесена расширительная поправка. Положения статьи 20.3 КоАП предлагается не распространять на все случаи использования нацистской символики, «при которых формируется негативное отношение к идеологии нацизма и экстремизма и отсутствуют признаки пропаганды или оправдания нацистской и экстремистской идеологии», — рассказала Ямпольская.

Как уточняется на сайте Госдумы, этим законопроектом может быть отменена административная ответственность за демонстрацию нацистской символики, в том числе в кино. 

Действующая статья об административной ответственности предусматривает штраф в размере от 1 до 2 тыс. рублей либо административный арест на срок до 15 суток, для должностных лиц — от 1 до 4 тыс. рублей, для юридических лиц — от 10 до 50 тыс. рублей.

Авторами инициативы являются парламентарии во главе с Ямпольской и заместителем председателя Госдумы Петром Толстым, а также председателем комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискарёвым.

В декабре 2019 года президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий демонстрацию нацистской символики при ряде условий.

Законом предусматривается, что демонстрация такой символики возможна при условии «формирования негативного отношения к идеологии нацизма и отсутствия признаков пропаганды или оправдания нацизма».

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