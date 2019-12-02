Путин подписал закон о правилах демонстрации нацистской символики
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- РИА Новости
Соответствующий документ размещён на официальном интернет-портале правовой информации.
Закон предусматривает, что демонстрация такой символики возможна при условии «формирования негативного отношения к идеологии нацизма и отсутствия признаков пропаганды или оправдания нацизма».
19 ноября законопроект, уточняющий нормы показа нацистской символики, был принят Госдумой в третьем чтении. Позднее документ одобрил Совет Федерации.