Путин подписал закон о правилах демонстрации нацистской символики

Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий демонстрацию нацистской символики при ряде условий.

Соответствующий документ размещён на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон предусматривает, что демонстрация такой символики возможна при условии «формирования негативного отношения к идеологии нацизма и отсутствия признаков пропаганды или оправдания нацизма».

19 ноября законопроект, уточняющий нормы показа нацистской символики, был принят Госдумой в третьем чтении. Позднее документ одобрил Совет Федерации.