Путин подписал закон о правилах демонстрации нацистской символики

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Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий демонстрацию нацистской символики при ряде условий.
Путин подписал закон о правилах демонстрации нацистской символики
  • © Валерий Мельников
  • РИА Новости

Соответствующий документ размещён на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон предусматривает, что демонстрация такой символики возможна при условии «формирования негативного отношения к идеологии нацизма и отсутствия признаков пропаганды или оправдания нацизма».

19 ноября законопроект, уточняющий нормы показа нацистской символики, был принят Госдумой в третьем чтении. Позднее документ одобрил Совет Федерации.

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