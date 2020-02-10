Эксперт оценил победу фильма «Паразиты» на «Оскаре»

Кинокритик, редактор сайта Kinomania.ru Кирилл Горячок прокомментировал победу южнокорейской ленты «Паразиты» режиссёра Пон Чжун Хо в номинации «Лучший фильм» на церемонии вручения премии «Оскар».

Как отметил кинокритик в беседе с радио Sputnik, «Оскар» становится международной премией.

«Киноакадемия вручила правильный «Оскар» за лучший фильм. Но это большой сюрприз, потому что многие ставили на победу военной драмы «1917», на фильм Тарантино, на «Джокера». «Паразиты» действительно сделали историю, потому что это первый азиатский фильм на «Оскаре» с главной наградой и первый фильм не на английском языке. Можно сказать, что «Оскар» идёт в сторону международной премии, а не только голливудской», — отметил специалист.

Он добавил, что 2019 год у многих будет ассоциироваться именно с этой картиной.

Ранее в Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения премии «Оскар».

Награды получили Хоакин Феникс, Брэд Питт, Рене Зеллвегер, Элтон Джон и другие.

Лента «Паразиты» забрала статуэтки за лучший фильм, лучший сценарий, лучший иностранный фильм, а создатель картины Пон Чжун Хо победил в номинации «Лучший режиссёр».

Кинокритик Роман Григорьев в беседе с RT также прокомментировал итоги премии.