«Оскар» в номинации «Лучший режиссёр» получил Пон Джун Хо

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Премию «Оскар» в номинации «Лучший режиссёр» получил Пон Джун Хо за фильм «Паразиты».

Об этом сообщается на странице американской академии киноискусств в Twitter.

В категории также были номинированы Квентин Тарантино — «Однажды в… Голливуде», Тодд Филлипс — «Джокер», Мартин Скорсезе — «Ирландец», Сэм Мендес — «1917».

Ранее премию «Оскар» за «Лучший монтаж звука» получил фильм «Ford против Ferrari», а премию за «Лучший звук» получила картина «1917».

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