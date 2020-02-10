«Оскар» в номинации «Лучший режиссёр» получил Пон Джун Хо
Об этом сообщается на странице американской академии киноискусств в Twitter.
It’s official! #Oscarspic.twitter.com/yD8GQebjtp— The Academy (@TheAcademy) February 10, 2020
В категории также были номинированы Квентин Тарантино — «Однажды в… Голливуде», Тодд Филлипс — «Джокер», Мартин Скорсезе — «Ирландец», Сэм Мендес — «1917».
Ранее премию «Оскар» за «Лучший монтаж звука» получил фильм «Ford против Ferrari», а премию за «Лучший звук» получила картина «1917».