Кинокритик оценил итоги премии «Оскар»

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Анна Лушникова
Кинокритик Роман Григорьев в беседе с RT прокомментировал итоги премии «Оскар» и присуждение премии в номинации «Лучший фильм» картине «Паразиты».
Кинокритик оценил итоги премии «Оскар»
  • Reuters

«Для меня немного неожиданно такое распределение в этом году. Дать «Паразитам» четыре статуэтки — немного слишком. Лучший зарубежный фильм — ну хорошо. Лучшая режиссура — ну ладно. Но не лучший фильм в принципе», — считает кинокритик.

По словам Григорьева, как зарубежная картина «Паразиты», безусловно, «интересный фильм, но не больше».

«Этот фильм трудно назвать каким-то универсальным, понятным для всех. Это хорошее кино, но для четырёх номинаций оно не подходит. Обделёнными остались объективно хорошие картины», — заключил он.

Ранее в Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения премии «Оскар».

Награды получили Хоакин Феникс, Брэд Питт, Рене Зеллвегер, Элтон Джон и другие.

Лента «Паразиты» забрала статуэтки за лучший фильм, лучший сценарий, лучший иностранный фильм, а создатель картины Пон Чжун Хо победил в номинации «Лучший режиссёр».

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