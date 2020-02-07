Депутат от Татарстана назвал смерть Хайруллина большой потерей

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Анастасия Румянцева
Депутат от Татарстана, член комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Марат Бариев прокомментировал RT сообщение о смерти депутата Госдумы Айрата Хайруллина.
Депутат от Татарстана назвал смерть Хайруллина большой потерей
  • РИА Новости

«Я до сих пор не могу поверить, что это случилось, хотя, к сожалению, все факты, вся информация говорят об обратном. Это был один из талантливейших людей Татарстана… Он всегда был очень здравомыслящим политиком. Прежде чем стать депутатом Государственной думы, был депутатом Государственного совета Татарстана в очень молодом возрасте», — отметил Бариев. 

По его словам, Хайруллин был «очень авторитетным политиком, поддерживал спорт и очень любил жизнь».

«Он всегда был улыбчивый, всегда интересовался делами. Я считаю, это очень большая потеря для страны и для Республики Татарстан. Я очень сочувствую и соболезную его родным и близким. Это большая потеря», — заключил парламентарий.

Ранее стало известно, что в результате аварии с вертолётом в Татарстане погиб депутат Госдумы Айрат Хайруллин.

Следователи организовали проверку по факту происшествия

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