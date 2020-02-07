Шарлиз Терон рассказала о новом фильме «Скандал»

Короткая ссылка
Актриса Шарлиз Терон рассказала о новом фильме «Скандал», в котором она сыграла ведущую канала Fox News Мегин Келли и выступила одним из продюсеров.
Шарлиз Терон рассказала о новом фильме «Скандал»
  • Reuters

«Мне было важно рассказать эту неоднозначную историю о женщинах, существующих в токсичной среде. Миру нравятся истории об обидчиках и жертвах, но реальность не так проста», — заявила она в беседе с «Российской газетой».

По словам Терон, она стала больше понимать Келли и восхищаться её бесстрашием, сыграв роль.

Кроме того, актриса отметила, что ей было очень важно полностью перевоплотиться в Келли.

«Я искала всевозможную информацию о ней, чтобы понять, почему она говорит именно так и как это связано с её внутренним миром. Мы работали с гениальным гримёром и художником Казухиро Цудзи, он просто легенда, я с трудом его уговорила», — сообщила Терон.

Она добавила, что ей пришлось нанимать и тренера по голосу, поскольку у Келли очень низкий тембр и очень быстрая манера говорить.

Ранее глава Гильдии киноведов и кинокритиков Кирилл Разлогов в беседе с Inforeactor оценил шансы фильма «Джокер» на премию «Оскар».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить