Актриса Шарлиз Терон рассказала о новом фильме «Скандал», в котором она сыграла ведущую канала Fox News Мегин Келли и выступила одним из продюсеров.

«Мне было важно рассказать эту неоднозначную историю о женщинах, существующих в токсичной среде. Миру нравятся истории об обидчиках и жертвах, но реальность не так проста», — заявила она в беседе с «Российской газетой».

По словам Терон, она стала больше понимать Келли и восхищаться её бесстрашием, сыграв роль.

Кроме того, актриса отметила, что ей было очень важно полностью перевоплотиться в Келли.

«Я искала всевозможную информацию о ней, чтобы понять, почему она говорит именно так и как это связано с её внутренним миром. Мы работали с гениальным гримёром и художником Казухиро Цудзи, он просто легенда, я с трудом его уговорила», — сообщила Терон.

Она добавила, что ей пришлось нанимать и тренера по голосу, поскольку у Келли очень низкий тембр и очень быстрая манера говорить.

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