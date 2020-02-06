В Краснодаре объявили экстренное предупреждение из-за ухудшения погоды

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В Краснодаре объявили экстренное предупреждение на 7—8 февраля из-за похолодания и ухудшения погоды.
В Краснодаре объявили экстренное предупреждение из-за ухудшения погоды
  • РИА Новости

Об этом сообщают «Юга.ру» со ссылкой на мэрию.

По прогнозу регионального Гидрометцентра, в ближайшие сутки временами будут осадки, ночью в виде дождя, переходящего днём в мокрый снег и снег.

Ветер 5—10 м/с, порывы до 15 м/с.

Температура воздуха в ночное и дневное время составит +2...+4 °С.

Ранее сообщалось, что все службы в Сочи перешли в режим повышенной готовности из-за непогоды.

URA.RU информировало о резком ухудшении погоды в Челябинской области 5 февраля.

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