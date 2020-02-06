Все службы в Сочи перешли в режим повышенной готовности из-за непогоды

Короткая ссылка
Все оперативные службы в Сочи перешли в режим повышенной готовности из-за непогоды.
Все службы в Сочи перешли в режим повышенной готовности из-за непогоды
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

С вечера 6 февраля в течение суток ожидается дождь (в горах — снег), местами сильные осадки. В горной зоне прогнозируется налипание мокрого снега на провода и деревья.

Порывы ветра могут усилиться до 18 м/с. Возможно ухудшение видимости в осадках до 500—1000 метров. На дорогах — гололедица.

В горах выше 1000 метров над уровнем моря с 6 по 8 февраля сохранится лавинная опасность.

Граждан призвали проявлять бдительность, заранее принять меры предосторожности.

Ранее URA.RU сообщало о резком ухудшении погоды в Челябинской области 5 февраля.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить