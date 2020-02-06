Все службы в Сочи перешли в режим повышенной готовности из-за непогоды

Все оперативные службы в Сочи перешли в режим повышенной готовности из-за непогоды.

Об этом сообщает «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

С вечера 6 февраля в течение суток ожидается дождь (в горах — снег), местами сильные осадки. В горной зоне прогнозируется налипание мокрого снега на провода и деревья.

Порывы ветра могут усилиться до 18 м/с. Возможно ухудшение видимости в осадках до 500—1000 метров. На дорогах — гололедица.

В горах выше 1000 метров над уровнем моря с 6 по 8 февраля сохранится лавинная опасность.

Граждан призвали проявлять бдительность, заранее принять меры предосторожности.

Ранее URA.RU сообщало о резком ухудшении погоды в Челябинской области 5 февраля.