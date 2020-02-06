Все службы в Сочи перешли в режим повышенной готовности из-за непогоды
- РИА Новости
Об этом сообщает «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу мэрии.
С вечера 6 февраля в течение суток ожидается дождь (в горах — снег), местами сильные осадки. В горной зоне прогнозируется налипание мокрого снега на провода и деревья.
Порывы ветра могут усилиться до 18 м/с. Возможно ухудшение видимости в осадках до 500—1000 метров. На дорогах — гололедица.
В горах выше 1000 метров над уровнем моря с 6 по 8 февраля сохранится лавинная опасность.
Граждан призвали проявлять бдительность, заранее принять меры предосторожности.
Ранее URA.RU сообщало о резком ухудшении погоды в Челябинской области 5 февраля.