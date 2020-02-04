Спасатели предупредили о резком ухудшении погоды в Челябинской области

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В среду, 5 февраля, в Челябинской области резко ухудшится погода, заявили в региональном ГУ МЧС России.
Спасатели предупредили о резком ухудшении погоды в Челябинской области
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU.

«В среду ожидаются местами осадки в виде мокрого снега, в отдельных районах метели, снежные заносы, на дорогах гололедица, в горах — сильная», — заявили в пресс-службе ведомства.

Порывы ветра могут усилиться до 20 м/с.

Также стало известно, что большое количество снега выпало в Ижевске в понедельник, 3 февраля. За сутки появилось 7 мм осадков (среднемесячная февральская норма — 21 мм). Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил жителей европейской части России о похолодании до -15 °С.

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