Спасатели предупредили о резком ухудшении погоды в Челябинской области
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU.
«В среду ожидаются местами осадки в виде мокрого снега, в отдельных районах метели, снежные заносы, на дорогах гололедица, в горах — сильная», — заявили в пресс-службе ведомства.
Порывы ветра могут усилиться до 20 м/с.
Также стало известно, что большое количество снега выпало в Ижевске в понедельник, 3 февраля. За сутки появилось 7 мм осадков (среднемесячная февральская норма — 21 мм). Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил жителей европейской части России о похолодании до -15 °С.