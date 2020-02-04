Вильфанд предупредил о морозах в европейской части России

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил жителей европейской части России о похолодании до -15 °С.

В беседе с телеканалом «360» он отметил, что значительные морозы придут в Московский регион 7-го числа и в ночь на 8 февраля.

«Не исключено, что и в ночь на воскресенье температура будет около -15 °С. Но, по предварительным расчётам, уже днём в воскресенье будет повышение температуры. Прогнозируется до -3…-5 °С», — отметил синоптик.

Он добавил, что в эти дни температура воздуха приблизится к климатической норме.

«Это нормальная зимняя погода. Разбалованные такими льготными условиями (как угодно, осенними или весенними), жители Европейской России, конечно, воспринимают такую температуру как нечто невероятное. Совершенно нормальная ситуация», — уточнил Вильфанд.

По его словам, уже в начале следующей недели в Москве и Подмосковье снова станет тепло вплоть до оттепели.

По прогнозам синоптика, похолодание затронет также юг европейской части России. В Крыму ожидается -10…-15 °С, что существенно ниже нормы.

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