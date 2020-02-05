Российские туристы рассказали, на чём готовы экономить в поездках

Российские туристы рассказали, на чём готовы экономить в путешествиях в 2020 году.

Об этом сообщает Nation News со ссылкой на данные сервиса OneTwoTrip.

92,5% респондентов были бы рады купить самые дешёвые билеты из возможных, а 71,1% собираются экономить на жилье.

По словам 61% участников опроса, они намерены привезти более скромные сувениры или вернуться вообще без них.

«Стремление сэкономить на билетах и жилье абсолютно понятно, тем более что выполнить такую задачу не слишком сложно», — заявил директор по маркетингу OneTwoTrip Алексей Теплов.

На питании и развлечении большинство туристов экономить не готовы. 63,4% респондентов надеются сохранить привычный бюджет на еду. 62,1% опрошенных планируют тратить на развлечения не меньше средств, чем раньше.

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