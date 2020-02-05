Российские туристы рассказали, как часто хотели бы путешествовать

Российские туристы рассказали, как часто они хотели бы отправляться в путешествия.

Об этом сообщает Newinform со ссылкой на данные сервиса Ostrovok.ru.

23% респондентов мечтают совершать туристические поездки не реже раза в квартал, ещё 22% готовы ездить раз в полугодие или год.

По словам 19% опрошенных, они начинают размышлять о новой поездке через три-шесть месяцев после возвращения.

Для 14% достаточно совершить не менее одного тура раз в несколько лет. Через одну-две недели об отпуске думают 6% пользователей, через месяц — 10%.

Как утверждают 6% туристов, они не любят путешествовать.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в беседе с НСН оценила пользу от введения электронных виз.