YouTube намерен блокировать недостоверную информацию о выборах в США

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Видеохостинг YouTube намерен удалять недостоверную, вводящую пользователя в заблуждение информацию о предстоящих выборах в США.
YouTube намерен блокировать недостоверную информацию о выборах в США
  • Reuters

«В связи с началом сезона выборов 2020 года в США люди будут заходить на YouTube для того, чтобы узнать о кандидатах и посмотреть, как разворачивается сезон выборов. В последние несколько лет мы увеличили наши усилия, чтобы сделать YouTube более надёжным источником новостей и информации, а также открытой платформой для здорового политического обсуждения», — говорится в сообщении на сайте сервиса.

Уточняется, что алгоритмы сайта будут блокировать каналы, контент которых «был технически подделан или использован для того, чтобы ввести пользователей в заблуждение».

Кроме того, блокировке подлежат каналы, которые публикуют видео с неверной информацией, к примеру о дате выборов.

В YouTube отметили, что удалению также будут подвергаться каналы, которые «пытаются выдать себя за другие каналы или людей» и «искусственно накручивают просмотры, комментарии и другие метрические характеристики».

В августе 2019 года YouTube заблокировал видеозапись, которая оскорбляет государственные символы России.

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