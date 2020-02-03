На фестивале «Путешествие в Рождество» в Москве побывали более 26 млн человек

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Фестиваль «Путешествие в Рождество» в Москве побил рекорды по продолжительности, количеству площадок и числу посетителей.
На фестивале «Путешествие в Рождество» в Москве побывали более 26 млн человек
  • ©mos.ru

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

«Чудесной атмосферой фестиваля насладилось более 26,1 млн москвичей и туристов», — заявил Собянин на своём персональном сайте.

«Путешествие в Рождество» проводилось с 13 декабря по 31 января. Всего по городу было доступно свыше 80 досугово-развлекательных зон.

Ранее сообщалось, что катки фестиваля «Путешествие в Рождество» будут работать до 1 марта.

«Утро.ру» сообщало о фестивале китайских фонарей в Москве.

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