На фестивале «Путешествие в Рождество» в Москве побывали более 26 млн человек
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Об этом сообщает сайт «Москва 24».
«Чудесной атмосферой фестиваля насладилось более 26,1 млн москвичей и туристов», — заявил Собянин на своём персональном сайте.
«Путешествие в Рождество» проводилось с 13 декабря по 31 января. Всего по городу было доступно свыше 80 досугово-развлекательных зон.
Ранее сообщалось, что катки фестиваля «Путешествие в Рождество» будут работать до 1 марта.
«Утро.ру» сообщало о фестивале китайских фонарей в Москве.