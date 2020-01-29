Катки фестиваля «Путешествие в Рождество» будут работать до 1 марта

Время работы 12 катков фестиваля «Путешествие в Рождество», открытых в центре и отдельных округах Москвы, продлили до 1 марта.

«Спешим поделиться хорошей новостью: работа 12 катков, расположенных в центре (на площади Революции, на Тверской площади и в Новопушкинском сквере) и округах столицы, продолжится и после окончания «Путешествия» — до 1 марта включительно», — цитирует сайт «Москва 24» оргкомитет цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

Ранее сообщалось, что ледовые шоу на площадках фестиваля «Путешествие в Рождество» в Москве продлятся до конца января.