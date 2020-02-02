Синоптик предупредила о временном похолодании в Москве

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала RT, какой погоды ожидать в столичном регионе в течение следующей недели.

«Погодная ситуация меняется. Пока её определяют очень глубокие циклоны. Сегодня в Москве низкое давление. Ожидаются осадки в виде дождя, может выпасть от 3 до 6 мм. Температура воздуха положительная, в Москве 0...+2 °С. В последующие два дня, в большей степени в понедельник, 3 февраля, будет сохраняться тёплая погода. Температура в течение суток — около 0 °С, возможен небольшой мокрый снег вперемешку с дождём. Характер погоды будет меняться во вторник, 4 февраля: столичный регион пересечёт холодный атмосферный фронт», — заявила синоптик.

Она отметила, что следующая неделя будет достаточно холодной относительно типичных температур этой зимы.

«4 февраля температура воздуха в Москве будет около -5...-3 °С. Со вторника температура будет понижаться. В последующие дни температура воздуха будет отрицательной и в ночные, и в дневные часы. В дневные часы преобладающая температура будет -13...-9 °С, дневная температура будет -10...-5 °С. Относительно этой зимы это будет период холодной погоды. По современному видению процесса, он продлится до выходных дней включительно. Холодный воздух будет постепенно трансформироваться, поэтому, скорее всего, самым холодным будет конец следующей рабочей недели. Потом температура начнёт постепенно повышаться. Впервые за этот сезон аномалии температуры будут приближаться к 0 °С», — добавила специалист.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что зимняя погода вскоре сменится оттепелью.