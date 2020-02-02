В Москве 2 февраля ожидается до +2 °С
Согласно прогнозам синоптиков, температура в столице днём составит 0...+2 °C, ночью она не изменится.
Ожидается облачная погода, осадки в виде мокрого снега с дождём, местами гололедица.
Скорость ветра составит 7—12 м/с. Направление ветра южное, юго-западное.
Атмосферное давление составит 731 мм рт. ст.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что январь в Москве стал самым тёплым за всю историю метеонаблюдений, «обогнав» предыдущего рекордсмена на 1,5 °С.