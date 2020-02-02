В Москве 2 февраля ожидается до +2 °С

В Москве в воскресенье, 2 февраля, ожидается до +2 °С. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Согласно прогнозам синоптиков, температура в столице днём составит 0...+2 °C, ночью она не изменится. Ожидается облачная погода, осадки в виде мокрого снега с дождём, местами гололедица. Скорость ветра составит 7—12 м/с. Направление ветра южное, юго-западное. Атмосферное давление составит 731 мм рт. ст. Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что январь в Москве стал самым тёплым за всю историю метеонаблюдений, «обогнав» предыдущего рекордсмена на 1,5 °С.