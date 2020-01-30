Синоптик предупредила о снегопаде и похолодании в Москве

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Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова предупредила об усилении снегопада и понижении температуры в столице.
Синоптик предупредила о снегопаде и похолодании в Москве
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

«Сейчас слабый снежок, ждём усиления во второй половине дня, снега прибавится от одного до трёх сантиметров. Температура воздуха остаётся около 0 °С, где-то слабоотрицательная, где-то положительная. Предстоящей ночью температура в Москве уже будет слабоотрицательной, будет снег», — рассказала специалист в беседе с телеканалом «360».

По её словам, ночью снег продолжится и сугробы могут стать ещё на сантиметр выше.

Позднякова отметила, что на выходных ночью ожидается -2… -4 °С, днём по-прежнему будет около 0 °С.

4 февраля столица окажется в холодной зоне циклона и температура начнёт понижаться. Однако синоптик выразила сомнение в том, что похолодание продлится долго.

Ранее сообщалось, что в Москве до 31 января продлён «жёлтый» уровень опасности из-за гололедицы.

Заведующий кафедрой метеорологии и климатологии географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Александр Кислов в беседе с Nation News назвал условия для прихода в Россию холодов.

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