Эксперт оценил риски при использовании WhatsApp

Заместитель заведующего кафедрой информационной безопасности МГТУ имени Баумана Анатолий Лебедев оценил риски при использовании мессенджера WhatsApp.

«В любом мессенджере на самом деле есть «дырки», — заявил он в беседе с радио Sputnik.

Как отметил Лебедев, WhatsApp не готовился как суперзащищённая система — это удобная система для обмена короткими сообщениями.

По словам эксперта, о серьёзных проблемах с мессенджером пока не сообщалось.

Ранее основатель Telegram Павел Дуров назвал сервис iCloud инструментом для слежки за пользователями.

Эксперт по конкурентной разведке Евгений Ющук в беседе с URA.RU прокомментировал сообщения об отключении WhatsApp на миллионах устройств в 2020 году.