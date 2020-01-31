Эксперт оценил риски при использовании WhatsApp
- РИА Новости
«В любом мессенджере на самом деле есть «дырки», — заявил он в беседе с радио Sputnik.
Как отметил Лебедев, WhatsApp не готовился как суперзащищённая система — это удобная система для обмена короткими сообщениями.
По словам эксперта, о серьёзных проблемах с мессенджером пока не сообщалось.
Ранее основатель Telegram Павел Дуров назвал сервис iCloud инструментом для слежки за пользователями.
Эксперт по конкурентной разведке Евгений Ющук в беседе с URA.RU прокомментировал сообщения об отключении WhatsApp на миллионах устройств в 2020 году.