Эксперт оценил возможные последствия отключения WhatsApp на миллионах устройств в 2020 году

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Эксперт по конкурентной разведке Евгений Ющук в беседе с URA.RU прокомментировал сообщения об отключении мессенджера WhatsApp на миллионах устройств в 2020 году.
Эксперт оценил возможные последствия отключения WhatsApp на миллионах устройств в 2020 году
  • Reuters

«Я думаю, они просто бросят всяческое обновление и поддержку приложения. Это происходит очень часто, на самом деле. К примеру, на старых играх на смартфонах. Старые версии игр, на которых остаётся мало пользователей, сохраняются в том виде, в котором они были в последнее обновление», — пояснил эксперт.

По его словам, в таких случаях обычно не происходит принудительного отключения, у пользователей просто пропадает часть функций. Он также добавил, что в России немногие пользуются подобными смартфонами, поскольку они в значительной степени устарели.

Ранее сообщалось, что мессенджер WhatsApp перестанет работать на Windows Phone после 31 декабря 2019 года.

В мае эксперт в области информационной безопасности Александр Власов в беседе с сайтом «Москва 24» прокомментировал сообщение о том, что в мессенджере WhatsApp обнаружена уязвимость.

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