Создан Совет по культуре и искусству при президенте Татарстана

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Создан Совет по культуре и искусству при президенте Республики Татарстан. Соответствующий указ подписал глава региона Рустам Минниханов.
Создан Совет по культуре и искусству при президенте Татарстана
  • © Алексей Никольский
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Реальное время».

Совет — постоянно действующий экспертно-консультативный совещательный орган. Он создан для информирования президента республики о положении дел в сфере культуры и искусства, а также для обеспечения взаимодействия с культурными организациями, разработки предложений по актуальным вопросам государственной культурной политики.

Возгласил совет Минниханов. Его заместителем назначен руководитель аппарата президента Татарстана Асгат Сафаров, секретарём — министр культуры региона Ирада Аюпова.

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