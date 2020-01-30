Создан Совет по культуре и искусству при президенте Татарстана
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- РИА Новости
Об этом сообщает «Реальное время».
Совет — постоянно действующий экспертно-консультативный совещательный орган. Он создан для информирования президента республики о положении дел в сфере культуры и искусства, а также для обеспечения взаимодействия с культурными организациями, разработки предложений по актуальным вопросам государственной культурной политики.
Возгласил совет Минниханов. Его заместителем назначен руководитель аппарата президента Татарстана Асгат Сафаров, секретарём — министр культуры региона Ирада Аюпова.
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