В Кирове рассказали о программе в честь юбилея Антона Чехова

В Кирове рассказали о программе мероприятий, посвящённых юбилею Антона Чехова. 29 января исполнится 160 лет со дня рождения писателя и драматурга.

Об этом сообщает progorod43.

В частности, в Театре на Спасской покажут спектакль «Дуэль».

Также в фойе представят выставку, подготовленную библиотекой имени Герцена, где можно будет увидеть редкие книжные экземпляры, прижизненные издания Чехова, новые издания в оригинальном оформлении.

Ранее сообщалось, что в сети кинотеатров «Москино» с 27 января по 2 февраля бесплатно покажут фильмы, снятые по произведениям Чехова.

Портал Rostovgazeta.ru сообщал, что в Ростове-на-Дону может появиться улица Чингиза Айтматова.