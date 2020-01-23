В Кирове рассказали о программе в честь юбилея Антона Чехова
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Об этом сообщает progorod43.
В частности, в Театре на Спасской покажут спектакль «Дуэль».
Также в фойе представят выставку, подготовленную библиотекой имени Герцена, где можно будет увидеть редкие книжные экземпляры, прижизненные издания Чехова, новые издания в оригинальном оформлении.
Ранее сообщалось, что в сети кинотеатров «Москино» с 27 января по 2 февраля бесплатно покажут фильмы, снятые по произведениям Чехова.
Портал Rostovgazeta.ru сообщал, что в Ростове-на-Дону может появиться улица Чингиза Айтматова.