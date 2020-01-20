В Москве покажут фильмы по произведениям Чехова
- © Кадр из фильма «Дама с собачкой». Режиссер Иосиф Хейфиц. 1960 год
Как сообщает сайт «Москва 24», в рамках спецпрограммы «Синематека: Чехов» будут показаны картины «Три сестры», «Дядя Ваня» и «Дама с собачкой».
Официальный портал мэра и правительства Москвы уточняет, что показы запланированы в честь 160-летия со дня рождения драматурга.
«К памятной дате мы выбрали для зрителей лучшие советские экранизации произведений писателя. Это фильмы Исидора Анненского, Иосифа Хейфица, Никиты Михалкова, Андрея Кончаловского и Сергея Соловьёва», — отметили в пресс-службе «Москино».
Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области с 4 по 9 января прошёл шестидневный кинокурс «Жемчужина в кино».