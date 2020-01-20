В Москве покажут фильмы по произведениям Чехова

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В сети кинотеатров «Москино» с 27 января по 2 февраля бесплатно покажут фильмы, снятые по произведениям Чехова.
В Москве покажут фильмы по произведениям Чехова
  • © Кадр из фильма «Дама с собачкой». Режиссер Иосиф Хейфиц. 1960 год

Как сообщает сайт «Москва 24», в рамках спецпрограммы «Синематека: Чехов» будут показаны картины «Три сестры», «Дядя Ваня» и «Дама с собачкой».

Официальный портал мэра и правительства Москвы уточняет, что показы запланированы в честь 160-летия со дня рождения драматурга.

«К памятной дате мы выбрали для зрителей лучшие советские экранизации произведений писателя. Это фильмы Исидора Анненского, Иосифа Хейфица, Никиты Михалкова, Андрея Кончаловского и Сергея Соловьёва», — отметили в пресс-службе «Москино».

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области с 4 по 9 января прошёл шестидневный кинокурс «Жемчужина в кино».

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