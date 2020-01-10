В Калининградской области прошёл шестидневный кинокурс «Жемчужина в кино»

В Калининградской области с 4 по 9 января прошёл шестидневный кинокурс «Жемчужина в кино» для детей от 9 до 17 лет, сообщает «Янтарный край».

В проекте приняли участие ученики калининградской киностудии и польской театральной школы — всего 32 человека.

«Курс показал, что детям интересен мир кино. Они хотят стать его участниками. Возможно, в будущем из этих ребят вырастут настоящие профессионалы в этой сфере искусства. Будем стремиться к тому, чтобы этот проект был круглогодичным. В дальнейшем мы этих детей будем курировать и привлекать к киносъёмкам на территории области», — отметила руководитель «Фестивальной дирекции» Ольга Каверзина.

Проведение кинокурсов для молодёжи Калининградской области организаторы планируют сделать регулярной практикой.

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