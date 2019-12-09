В Ростове-на-Дону может появиться улица Чингиза Айтматова

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Одну из улиц Ростова-на-Дону могут переименовать в честь киргизского писателя Чингиза Айтматова, сообщает Rostovgazeta.ru со ссылкой на областное правительство.
В Ростове-на-Дону может появиться улица Чингиза Айтматова
  • РИА Новости

Губернатор Василий Голубев провёл встречу с чрезвычайным и полномочным послом Киргизии Аликбеком Джекшенкуловым. Они обсудили вопросы расширения сотрудничества в экономической и гуманитарной сферах.

Джекшенкулов, в частности, заявил об интересе к организации туристического обмена и предложил назвать одну из улиц в Ростове-на-Дону именем Айтматова.

Голубев поддержал инициативу. Он поручил городским властям проработать данный вопрос.

Ранее интернет-издание «Сусанин» сообщало, что сквер рядом с Ижевским техническим государственным университетом назвали в честь конструктора Михаила Калашникова.

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