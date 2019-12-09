В Ростове-на-Дону может появиться улица Чингиза Айтматова
- РИА Новости
Губернатор Василий Голубев провёл встречу с чрезвычайным и полномочным послом Киргизии Аликбеком Джекшенкуловым. Они обсудили вопросы расширения сотрудничества в экономической и гуманитарной сферах.
Джекшенкулов, в частности, заявил об интересе к организации туристического обмена и предложил назвать одну из улиц в Ростове-на-Дону именем Айтматова.
Голубев поддержал инициативу. Он поручил городским властям проработать данный вопрос.
Ранее интернет-издание «Сусанин» сообщало, что сквер рядом с Ижевским техническим государственным университетом назвали в честь конструктора Михаила Калашникова.