В Ростове-на-Дону может появиться улица Чингиза Айтматова

Одну из улиц Ростова-на-Дону могут переименовать в честь киргизского писателя Чингиза Айтматова, сообщает Rostovgazeta.ru со ссылкой на областное правительство.

Губернатор Василий Голубев провёл встречу с чрезвычайным и полномочным послом Киргизии Аликбеком Джекшенкуловым. Они обсудили вопросы расширения сотрудничества в экономической и гуманитарной сферах.

Джекшенкулов, в частности, заявил об интересе к организации туристического обмена и предложил назвать одну из улиц в Ростове-на-Дону именем Айтматова.

Голубев поддержал инициативу. Он поручил городским властям проработать данный вопрос.

Ранее интернет-издание «Сусанин» сообщало, что сквер рядом с Ижевским техническим государственным университетом назвали в честь конструктора Михаила Калашникова.