Суд в Амстердаме продлил приём документов по делу о скифском золоте
- Reuters
«Дана возможность до 3 марта всем сторонам направить свои возражения», — цитирует Интерфакс директора Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника Татьяну Умрихину.
Она уточнила, что дата суда ещё не назначена.
Ранее глава Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию вокруг скифского золота.
По его словам, для возвращения крымских древностей необходимо время.
В сентябре сообщалось, что музеи Крыма направили в Апелляционный суд Амстердама новые доказательства о принадлежности коллекции скифского золота.
Коллекция скифского золота была вывезена из Крыма на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в 2014 году. После вхождения Крыма в состав России о своих правах на золото заявили как музеи полуострова, так и Украина.