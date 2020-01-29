В Петербурге простились с основателем театра «Буфф» Исааком Штокбантом

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В Санкт-Петербурге завершилось прощание с основателем музыкально-драматического театра «Буфф» Исааком Штокбантом.
В Петербурге простились с основателем театра «Буфф» Исааком Штокбантом
  • © Санкт-Петербургский государственный музыкально-драматический театр «Буфф»

Об этом сообщает пресс-служба администрации губернатора Санкт-Петербурга.

«Петербург сегодня простился с народным артистом России, художественным руководителем и главным режиссёром Санкт-Петербургского государственного музыкально-драматического театра «Буфф» Исааком Романовичем Штокбантом», — указывается в заявлении.

Как отметил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, артист «прожил большую яркую жизнь», в которой было место «и подвигу, и театральной славе». Штокбант, по словам Беглова, был артиллеристом во время Великой Отечественной войны.

Штокбант скончался 26 января в возрасте 94 лет.

Артист эстрады, юморист Геннадий Ветров в беседе с ФАН прокомментировал сообщения о смерти Штокбанта.

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