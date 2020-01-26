Умер основатель театра «Буфф» Исаак Штокбант

В Санкт-Петербурге в возрасте 94 лет скончался основатель и художественный руководитель театра «Буфф», народный артист России Исаак Штокбант.

Об этом сообщили в городском комитете по культуре.

«С прискорбием сообщаем, что сегодня ночью на 95-м году жизни скончался Исаак Романович Штокбант», — говорится в сообщении ведомства в социальной сети «ВКонтакте».

Прощание со Штокбантом состоится в среду, 29 января.

«29 января в 10:00 мск — прощание на Большой сцене театра «Буфф». Захоронение на кладбище Памяти жертв 9 января», — цитирует представителя культурного комитета Петербурга ТАСС.

26 декабря на 87-м году жизни скончалась художественный руководитель «Современника», народная артистка СССР Галина Волчек.

Художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов в беседе с НСН выразил мнение, что с Волчек уходит понятие «русский советский театр».