Умер основатель театра «Буфф» Исаак Штокбант
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Об этом сообщили в городском комитете по культуре.
«С прискорбием сообщаем, что сегодня ночью на 95-м году жизни скончался Исаак Романович Штокбант», — говорится в сообщении ведомства в социальной сети «ВКонтакте».
Прощание со Штокбантом состоится в среду, 29 января.
«29 января в 10:00 мск — прощание на Большой сцене театра «Буфф». Захоронение на кладбище Памяти жертв 9 января», — цитирует представителя культурного комитета Петербурга ТАСС.
26 декабря на 87-м году жизни скончалась художественный руководитель «Современника», народная артистка СССР Галина Волчек.
Художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов в беседе с НСН выразил мнение, что с Волчек уходит понятие «русский советский театр».