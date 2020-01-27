Геннадий Ветров прокомментировал сообщения о смерти основателя театра «Буфф» Исаака Штокбанта

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Артист эстрады, юморист Геннадий Ветров прокомментировал сообщения о смерти основателя театра «Буфф» Исаака Штокбанта.
Геннадий Ветров прокомментировал сообщения о смерти основателя театра «Буфф» Исаака Штокбанта
  • © Санкт-Петербургский Государственный Музыкально-Драматический Театр «БУФФ»

«Вся моя творческая жизнь состоялась благодаря ему. Он взял меня на второй курс театрального института, беря на себя большую ответственность, так как перед этим я закончил инженерный вуз», — заявил он в беседе с ФАН.

По его словам, Штокбант был не только педагогом, но и тонким и близким человеком.

Как отметил Ветров, основатель театра «Буфф» — представитель театральной школы, который хорошо разбирался и в эстраде.

Прощание со Штокбантом состоится в среду, 29 января.

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