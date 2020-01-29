Землетрясение магнитудой 6,1 зафиксировано у Каймановых островов
У Каймановых островов произошло землетрясение магнитудой 6,1. Об этом сообщила Геологическая служба США.
По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков расположился в 57 км на юго-восток от посёлка Ист Энд.
Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.
Ранее сообщалось о землетрясении магнитудой 7,7 у берегов Ямайки.
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