Землетрясение магнитудой 6,1 зафиксировано у Каймановых островов

У Каймановых островов произошло землетрясение магнитудой 6,1. Об этом сообщила Геологическая служба США.

По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков расположился в 57 км на юго-восток от посёлка Ист Энд. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км. Ранее сообщалось о землетрясении магнитудой 7,7 у берегов Ямайки.