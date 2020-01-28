У берегов Ямайки произошло землетрясение магнитудой 7,7
Сейсмологи зафиксировали у берегов Ямайки землетрясение магнитудой 7,7. Об этом сообщила Геологическая служба США.
- © Reuters
Эпицентр землетрясения находился в 125 км к северо-северо-западу от города Лусеа на Ямайке.
Очаг подземных толчков залегал на глубине 10 км.
Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 5,5 произошло у побережья Японии.
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