У берегов Ямайки произошло землетрясение магнитудой 7,7

Сейсмологи зафиксировали у берегов Ямайки землетрясение магнитудой 7,7. Об этом сообщила Геологическая служба США.

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Эпицентр землетрясения находился в 125 км к северо-северо-западу от города Лусеа на Ямайке. Очаг подземных толчков залегал на глубине 10 км. Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 5,5 произошло у побережья Японии.