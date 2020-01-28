Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировано у побережья Японии
Согласно данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился в 39 км к северо-востоку от города Немуро.
Очаг залегал на глубине 79 км. Данных о пострадавших и погибших в результате землетрясения не приводится.
Ранее сообщалось, что число погибших в результате землетрясения на востоке Турции возросло до 41 человека, 1607 человек были госпитализированы.
Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в турецкой провинции Элязыг вечером 24 января и ощущалось по всей стране. После землетрясения было зафиксировано более 1000 подземных толчков.