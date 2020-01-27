У Соломоновых островов произошло землетрясение магнитудой 6,3

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Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,3 у Соломоновых островов.
У Соломоновых островов произошло землетрясение магнитудой 6,3
  • globallookpress.com

Об этом информирует Геологическая служба США (USGS).

По данным сейсмологов, подземные толчки были зафиксированы в 05:02 по UTC (08:02 мск).

Землетрясение произошло в 105 км к северо-западу от небольшого населённого пункта Киракира. Очаг располагался на глубине 17,7 км.

23 января сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,2 возле берегов архипелага Южные Сандвичевы острова в южной части Атлантического океана.

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