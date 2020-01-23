Землетрясение магнитудой 5,2 произошло у Южных Сандвичевых островов
Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,2 возле берегов архипелага Южные Сандвичевы острова в южной части Атлантического океана.
- globallookpress.com
Об этом информирует Геологическая служба США.
Эпицентр землетрясения находился в 156 км юго-западнее от необитаемого острова Бристол.
Его очаг залегал на глубине 35 км.
Ранее землетрясение магнитудой 5,5 произошло на Фиджи.
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