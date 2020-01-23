Землетрясение магнитудой 5,2 произошло у Южных Сандвичевых островов

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Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,2 возле берегов архипелага Южные Сандвичевы острова в южной части Атлантического океана.
Землетрясение магнитудой 5,2 произошло у Южных Сандвичевых островов
  • globallookpress.com

Об этом информирует Геологическая служба США.

Эпицентр землетрясения находился в 156 км юго-западнее от необитаемого острова Бристол.

Его очаг залегал на глубине 35 км.

Ранее землетрясение магнитудой 5,5 произошло на Фиджи.

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