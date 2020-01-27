Синоптики предупредили о морозах до -26 °С в Татарстане

Синоптики рассказали о погоде в Татарстане в ночь на вторник, 28 января.

Об этом сообщает Inkazan.ru со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

Ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью возможен небольшой снег. Днём осадков не прогнозируется.

К утру температура воздуха упадёт до -20 °С, местами до -26 °С. В дневное время будет до -14 °С.

Также стало известно, что во вторник в Ленинградской области будет облачно. В большинстве районов ожидается небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег, передают «Невские новости» со ссылкой на сайт ГУ МЧС России по региону.

На дорогах гололедица.

22 января сообщалось об усилении ветра до 20 м/с в Краснодарском крае.