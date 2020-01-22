Синоптики предупредили об усилении ветра до 20 м/с в Краснодарском крае

Синоптики рассказали о погоде в Краснодарском крае в ближайшие дни.

Об этом сообщают «Юга.ру» со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

В четверг, 23 января, в большинстве районов ожидаются осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег, а также снег, местами сильный.

Возможны гололёд, метель, снежный накат. Ветер 9—14 м/с, местами порывы до 15—20 м/с. Температура воздуха в ночное время составит +1…-4 °С, в дневное — +4...-1 °С.

В пятницу, 24 января, местами прогнозируется снег. Ночью ожидается до -2...-7 °С, при прояснении — до -8...-12 °С. Днём температура составит +2...-3 °С.

Ветер 5—10 м/с, местами до 15 м/с.

Ранее ФАН сообщало об ухудшении погоды в пятницу, 3 января, в Санкт-Петербурге.