Синоптики предупредили об усилении ветра до 20 м/с в Краснодарском крае
- РИА Новости
Об этом сообщают «Юга.ру» со ссылкой на региональный Гидрометцентр.
В четверг, 23 января, в большинстве районов ожидаются осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег, а также снег, местами сильный.
Возможны гололёд, метель, снежный накат. Ветер 9—14 м/с, местами порывы до 15—20 м/с. Температура воздуха в ночное время составит +1…-4 °С, в дневное — +4...-1 °С.
В пятницу, 24 января, местами прогнозируется снег. Ночью ожидается до -2...-7 °С, при прояснении — до -8...-12 °С. Днём температура составит +2...-3 °С.
Ветер 5—10 м/с, местами до 15 м/с.
Ранее ФАН сообщало об ухудшении погоды в пятницу, 3 января, в Санкт-Петербурге.